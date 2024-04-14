Сразу отключайтесь: россиян предупредили о массовом обмане

Представитель МВД РФ Ирина Волк предупредила о новой схеме мошенничества в России через свой канал в мессенджере Telegram. Мошенники теперь обращаются к жертвам финансовых пирамид, обещая помощь в возврате утраченных средств. Они убеждают потенциальных жертв заключить договор, требующий личных данных и предоплату 10% от суммы возврата.

Преступники также могут предложить платные юридические услуги с фальшивыми государственными документами. Эксперты настоятельно рекомендуют не доверять незнакомцам, не предоставлять личные данные и завершать телефонные разговоры в подобных ситуациях, сообщает ngnovoros.ru.