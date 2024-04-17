Информинг » О разном » Полезно знать » «Всем приготовиться»: 17 апреля Солнце атакует Землю сильными геоударами

«Всем приготовиться»: 17 апреля Солнце атакует Землю сильными геоударами

Image 16+
«Всем приготовиться»: 17 апреля Солнце атакует Землю сильными геоударами
Полезно знать
Фото: freepik.com

По данным «Московского комсомольца», на Землю направляется чувствительная порция геомагнитных ударов. За последние сутки было зарегистрировано девять вспышек на Солнце. 

Прогнозируется также, что ударов составит от трех до четырех баллов в среду, но к вечеру уже ослабнет до 2 баллов. Люди, чувствительные к изменениям погоды, могут испытывать сильное недомогание, головокружение, тошноту, головную боль. Поэтому рекомендуется больше отдыхать, избегать употребления алкоголя, проводить много времени на свежем воздухе.

Информационное агентство «Informing»

Клещи не переносят такой запах на одежде: стоит 50 руб. - лучше магазинного аэрозоля

Клещи не переносят такой запах на одежде: стоит 50 руб. - лучше магазинного аэрозоля

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«Не берите даже по скидкам». Росконтроль рассказал какие марки кофе лучше не брать

Сегодня, 10:43

Марки подсолнечного масла, которое можно брать - записывайте: Роскачество провело исследование

Сегодня, 10:03

Назовите так дочь и она будет счастлива в личной жизни: достаются идеальные мужчины

Сегодня, 08:03

Наконец-то выяснились причины, по которым кошки боятся собак

Сегодня, 01:13

Смело берите это подсолнечное масло - из отборных семян: Роскачество провело исследование

Вчера, 23:58

Даты рождения людей, которым нужно приготовится к испытаниям: как безболезненно пройти этот этап

Вчера, 16:33

Там натуральное мясо - смело берите: россиянам назвали лучшие марки колбасы

Вчера, 15:08

Женщина с высоким интеллектом не станет надевать эти четыре аксессуара

Вчера, 14:38

Чтобы мошенники не могли взять на вас кредит, запомните эту фишку

Вчера, 13:28

Экстренная новость: россиян призывают покинуть свои дома сегодня вечером

Вчера, 12:33

Клещи не переносят этот запах: стоит всего 50 рублей — лучше магазинного аэрозоля

Вчера, 04:13

Сварите лимон и выпейте эту воду натощак: утром себя не узнаете в зеркале

Вчера, 01:48

Клещи не переносят такой запах на одежде: стоит 50 руб. - лучше магазинного аэрозоля

17-04-2024, 13:53

Заряжены на богатство: самые финансово благополучные женские имена 2024 года

17-04-2024, 12:13

Можно смело брать, оно полностью из сливок. Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла

17-04-2024, 11:48

«Всем приготовиться»: 17 апреля Солнце атакует Землю сильными геоударами

17-04-2024, 09:43

Сварите лимон и выпейте воду натощак: утром себя не узнаете в зеркале

17-04-2024, 06:38

«Не вздумайте брать»: в корме для животных премиум-класса обнаружили яд

16-04-2024, 22:53

Посыпьте соль у порога и спите спокойно: эта старая хитрость работает

15-04-2024, 18:23

Правда о замороженной рыбе: что обязательно надо знать перед покупкой

15-04-2024, 13:28

Новости партнеров
2023
ru-RU