«Всем приготовиться»: 17 апреля Солнце атакует Землю сильными геоударами

По данным «Московского комсомольца», на Землю направляется чувствительная порция геомагнитных ударов. За последние сутки было зарегистрировано девять вспышек на Солнце.

Прогнозируется также, что ударов составит от трех до четырех баллов в среду, но к вечеру уже ослабнет до 2 баллов. Люди, чувствительные к изменениям погоды, могут испытывать сильное недомогание, головокружение, тошноту, головную боль. Поэтому рекомендуется больше отдыхать, избегать употребления алкоголя, проводить много времени на свежем воздухе.