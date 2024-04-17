Можно смело брать, оно полностью из сливок. Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла

Эксперты из Росконтроля представили список рекомендованных брендов сливочного масла, в который вошли четыре бренда, соответствующих высоким стандартам качества.

Сливочное масло часто подделывают

Несмотря на время поста, спрос на сливочное масло остается высоким, и многие покупатели предпочитают выбирать продукты с высоким качеством. Росконтроль подтвердил, что сливочное масло часто подделывают, но среди множества образцов есть и качественные.

В список лучших брендов вошли масла, сделанные только из чистых сливок, такие как «Экомилк», которое улучшило свое качество. Однако стоит быть осторожными с маслом под брендом «Брест-Литовск», чтобы избежать подделок.

Рекомендуется приобретать сливочное масло только в проверенных магазинах.

Кроме того, Росконтроль одобрил для покупки марки масла «Вкуснотеево» и «Из Вологды», которые соответствуют ГОСТу, пишет ngnovoros.ru.