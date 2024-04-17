Клещи не переносят такой запах на одежде: стоит 50 руб. - лучше магазинного аэрозоля

Эфирное масло лаванды, доступное по цене около 50 рублей, выделяется как экономичная и эффективная альтернатива традиционным репеллентам против клещей. Специалисты указывают на естественные отпугивающие свойства лаванды, благодаря которым это масло безопасно для здоровья и может использоваться на одежде.

Его приятный аромат также способствует релаксации и поднимает настроение. Лавандовое масло имеет антисептические свойства и может использоваться для обработки укусов насекомых и небольших травм.

Важно провести тест на аллергию перед использованием.

При использовании репеллента, следует соблюдать дополнительные меры предосторожности, такие как ношение закрытой одежды и осмотр тела после пребывания в опасных зонах, пишет ngnovoros.ru.