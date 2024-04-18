Сварите лимон и выпейте эту воду натощак: утром себя не узнаете в зеркале

Вместо обычного начала утра с теплой лимонной водой можно улучшить этот ритуал, проваривая целые лимоны в воде. Этот процесс сохраняет все полезные вещества, включая мякоть и кожуру лимона.

Рецепт напитка

Для приготовления напитка разрежьте 6 лимонов пополам и доведите их до кипения в кастрюле с водой за 3 минуты. После остудите воду, удалите лимоны и мякоть, затем наслаждайтесь горячей лимонной водой. Можно добавить мед для вкуса.

Этот напиток имеет множество преимуществ, включая укрепление иммунитета, энергетический заряд, поддержку пищеварения, очищение организма и улучшение настроения, пишет ngnovoros.ru.