Клещи не переносят этот запах: стоит всего 50 рублей — лучше магазинного аэрозоля

Лавандовое эфирное масло, стоимость которого всего 50 рублей, может стать эффективным средством защиты от клещей во время прогулок на природе. Эксперты подчеркивают, что аромат лаванды отпугивает этих насекомых, делая его превосходной альтернативой химическим репеллентам.

Рекомендуется нанести несколько капель масла на одежду перед выходом на природу

Нанесение нескольких капель масла на одежду перед выходом на природу может обеспечить надежную защиту. При этом лавандовое масло приятного запаха и способствует расслаблению и улучшению настроения. Стоит учитывать, что лавандовое масло также обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами, что делает его полезным для первой помощи при укусах насекомых или ожогах. Несколько капель масла на пораженную кожу помогут ускорить заживление и предотвратить инфекцию.

Напоминаем, что помимо использования лавандового масла, важно соблюдать и другие меры предосторожности, такие как ношение защитной одежды и тщательный осмотр тела после прогулок в местах, где обитают клещи, пишет пишет ngnovoros.ru.