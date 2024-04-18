Чтобы мошенники не могли взять на вас кредит, запомните эту фишку

Злоумышленники могут взять кредит на чужое имя, и потерпевший может узнать об этом поздно. В 2022 году 5% россиян обнаружили, что на них оформлены займы без их ведома, пишет ngnovoros.ru.
Вот как избежать подобных ситуаций:
- Будьте осторожны с персональными данными. Не оставляйте информацию на ненадежных ресурсах. Проверьте надежность портала перед предоставлением своих данных.
- Сообщите о потере документов. Если вы потеряли документы, немедленно сообщите об этом в паспортный стол или полицию. Это снизит риск использования ваших данных мошенниками.
- Игнорируйте подозрительные запросы. Не выполняйте просьбы мошенников, которые могут звонить вам или писать через мессенджеры. Не разглашайте личные данные по телефону.
- Проверяйте кредитную историю. Регулярно проверяйте кредитную историю для выявления займов, о которых вы не знали.
- Уведомления о кредитах. Включите оповещения о кредитах в банковском приложении или на сайте банка.
- Обратитесь в правоохранительные органы. Если столкнулись с мошенническим кредитом, обратитесь к полиции и получите заверенные копии документов из финансовой организации.