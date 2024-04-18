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Чтобы мошенники не могли взять на вас кредит, запомните эту фишку

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Чтобы мошенники не могли взять на вас кредит, запомните эту фишку
Полезно знать
Фото: @diana.grytsku / freepik.com

Злоумышленники могут взять кредит на чужое имя, и потерпевший может узнать об этом поздно. В 2022 году 5% россиян обнаружили, что на них оформлены займы без их ведома, пишет ngnovoros.ru.

Вот как избежать подобных ситуаций:

  1. Будьте осторожны с персональными данными. Не оставляйте информацию на ненадежных ресурсах. Проверьте надежность портала перед предоставлением своих данных.
  2. Сообщите о потере документов. Если вы потеряли документы, немедленно сообщите об этом в паспортный стол или полицию. Это снизит риск использования ваших данных мошенниками.
  3. Игнорируйте подозрительные запросы. Не выполняйте просьбы мошенников, которые могут звонить вам или писать через мессенджеры. Не разглашайте личные данные по телефону.
  4. Проверяйте кредитную историю. Регулярно проверяйте кредитную историю для выявления займов, о которых вы не знали.
  5. Уведомления о кредитах. Включите оповещения о кредитах в банковском приложении или на сайте банка.
  6. Обратитесь в правоохранительные органы. Если столкнулись с мошенническим кредитом, обратитесь к полиции и получите заверенные копии документов из финансовой организации.

Информационное агентство «Informing»

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