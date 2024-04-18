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Смело берите это подсолнечное масло - из отборных семян: Роскачество провело исследование

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Смело берите это подсолнечное масло - из отборных семян: Роскачество провело исследование
Полезно знать
Фото: @chandlervid85 / freepik.com

По данным Роскачества, был изучен 21 образец рафинированного и дезодорированного подсолнечного масла от российских производителей, и 19 брендов были признаны безопасными по составу. 

В ходе проверки эксперты проанализировали масла по 44 показателям качества и безопасности. Вот некоторые из брендов, которые были признаны соответствующими стандартам Роскачества: «Я люблю готовить», «Злато», «Ласка», «Урожайное», «Аннинское», «Щедрое лето», «Корона изобилия», «Вкусвилл», «Светлица», «Щедрый год», «Красная цена», Mr.Ricco Spar, «Миладора», Ideal, «Благо», «Слобода», «Золотая семечка», «Олейна». Эти 19 брендов соответствуют не только обязательным требованиям, но и опережающему стандарту Роскачества, что дает им возможность получить российский «Знак качества».

Однако масло под названием «Затея» попало в антирейтинг из-за содержания глицидола выше установленного стандарта Роскачества. Это вещество является потенциально опасным для здоровья. 

С 1 января 2025 года это будет считаться нарушением, но производители уже меняют технологию производства масла, чтобы минимизировать риск загрязнения глицидиловыми эфирами. Большинство производителей уже соответствуют новому стандарту, что является положительным сигналом для потребителей о безопасности продуктов на рынке, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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