Информинг » О разном » Полезно знать » Экстренная новость: россиян призывают покинуть свои дома сегодня вечером

Экстренная новость: россиян призывают покинуть свои дома сегодня вечером

Image 16+
Экстренная новость: россиян призывают покинуть свои дома сегодня вечером
Полезно знать
Фото: freepik.com

Восточная элонгация Меркурия 19 апреля позволяет наблюдать эту планету в вечернее время, после захода солнца, на западном небе. Во время этой фазы Меркурий достигает максимального углового удаления от Солнца на небе, что делает его особенно видимым для наблюдателей.

Если вы хотите увидеть Меркурий во время восточной элонгации, постарайтесь найти место вдали от городских источников освещения, чтобы минимизировать световое загрязнение. Найдите место с открытым горизонтом и без преград, таких как деревья или здания, на западной стороне.

Меркурий будет выглядеть как яркая точка света на небе, и его можно будет увидеть невооруженным глазом или с помощью бинокля. Оптимальное время для наблюдения — сразу после наступления сумерек. При ясной погоде это событие позволит насладиться красотой небесного объекта и этим редким астрономическим явлением, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Клещи не переносят такой запах на одежде: стоит 50 руб. - лучше магазинного аэрозоля

Клещи не переносят такой запах на одежде: стоит 50 руб. - лучше магазинного аэрозоля

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«Не берите даже по скидкам». Росконтроль рассказал какие марки кофе лучше не брать

Сегодня, 10:43

Марки подсолнечного масла, которое можно брать - записывайте: Роскачество провело исследование

Сегодня, 10:03

Назовите так дочь и она будет счастлива в личной жизни: достаются идеальные мужчины

Сегодня, 08:03

Наконец-то выяснились причины, по которым кошки боятся собак

Сегодня, 01:13

Смело берите это подсолнечное масло - из отборных семян: Роскачество провело исследование

Вчера, 23:58

Даты рождения людей, которым нужно приготовится к испытаниям: как безболезненно пройти этот этап

Вчера, 16:33

Там натуральное мясо - смело берите: россиянам назвали лучшие марки колбасы

Вчера, 15:08

Женщина с высоким интеллектом не станет надевать эти четыре аксессуара

Вчера, 14:38

Чтобы мошенники не могли взять на вас кредит, запомните эту фишку

Вчера, 13:28

Экстренная новость: россиян призывают покинуть свои дома сегодня вечером

Вчера, 12:33

Клещи не переносят этот запах: стоит всего 50 рублей — лучше магазинного аэрозоля

Вчера, 04:13

Сварите лимон и выпейте эту воду натощак: утром себя не узнаете в зеркале

Вчера, 01:48

Клещи не переносят такой запах на одежде: стоит 50 руб. - лучше магазинного аэрозоля

17-04-2024, 13:53

Заряжены на богатство: самые финансово благополучные женские имена 2024 года

17-04-2024, 12:13

Можно смело брать, оно полностью из сливок. Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла

17-04-2024, 11:48

«Всем приготовиться»: 17 апреля Солнце атакует Землю сильными геоударами

17-04-2024, 09:43

Сварите лимон и выпейте воду натощак: утром себя не узнаете в зеркале

17-04-2024, 06:38

«Не вздумайте брать»: в корме для животных премиум-класса обнаружили яд

16-04-2024, 22:53

Посыпьте соль у порога и спите спокойно: эта старая хитрость работает

15-04-2024, 18:23

Правда о замороженной рыбе: что обязательно надо знать перед покупкой

15-04-2024, 13:28

Новости партнеров
2023
ru-RU