Экстренная новость: россиян призывают покинуть свои дома сегодня вечером

Восточная элонгация Меркурия 19 апреля позволяет наблюдать эту планету в вечернее время, после захода солнца, на западном небе. Во время этой фазы Меркурий достигает максимального углового удаления от Солнца на небе, что делает его особенно видимым для наблюдателей.

Если вы хотите увидеть Меркурий во время восточной элонгации, постарайтесь найти место вдали от городских источников освещения, чтобы минимизировать световое загрязнение. Найдите место с открытым горизонтом и без преград, таких как деревья или здания, на западной стороне.

Меркурий будет выглядеть как яркая точка света на небе, и его можно будет увидеть невооруженным глазом или с помощью бинокля. Оптимальное время для наблюдения — сразу после наступления сумерек. При ясной погоде это событие позволит насладиться красотой небесного объекта и этим редким астрономическим явлением, пишет ngnovoros.ru.