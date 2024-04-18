Даты рождения людей, которым нужно приготовится к испытаниям: как безболезненно пройти этот этап

Василиса Володина советует людям, родившимся в определенные даты, быть особенно осторожными во время ретроградного Меркурия со 2 по 24 апреля 2024 года. Этот период может вызвать трудности, и Володина рекомендует использовать его для возвращения к проверенным идеям и знакомствам, которые ранее приносили успех.

Ретроградный Меркурий можно сравнить с экзаменом

Она считает, что этот период подходит для переосмысления прошлого опыта и возможности вновь достичь успеха, опираясь на уже имеющиеся ресурсы и знания. Ретроградный Меркурий, по мнению Володиной, можно сравнить с экзаменом, который происходит в автоматическом режиме, проверяя на прочность различные сферы жизни.

Советы Володиной могут помочь вам успешно преодолеть этот период и извлечь из него пользу. Следите за новостями в ее телеграм-канале, чтобы быть в курсе свежих астрологических прогнозов и рекомендаций, пишет ngnovoros.ru.