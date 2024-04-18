Там натуральное мясо - смело берите: россиянам назвали лучшие марки колбасы

Росконтроль опубликовал список лучших марок колбасы, которые прошли надежные проверки и содержат только чистое мясо. Эксперты отмечают, что, несмотря на распространенные предупреждения о качестве колбасы, исследования показывают наличие качественных образцов.

Марки «Еремкина Т. П.», «Дымов», «Рублёвский» выделяются среди лидеров по качеству, с составом, состоящим исключительно из мяса без добавок. Кроме того, рекомендуется приобретать колбасы «Окраина» и «Велком» с отметкой об отсутствии консервантов, хотя они немного меньше по жирности и дороже.

Полукопченые колбасы марок «Велком», «Раменский деликатес», «БахрушинЪ» также признаны безопасными для употребления в пищу, пишет ngnovoros.ru.