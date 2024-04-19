Наконец-то выяснились причины, по которым кошки боятся собак

Страх кошек перед собаками не является единственной причиной, по которой они избегают взаимодействия с ними. Как выяснилось, существуют и другие факторы. Первое, что следует учитывать, это различия в ментальных особенностях у собак и кошек.

Кошки предпочитают самостоятельность

Собаки обычно более социальны, они открыты к общению с другими собаками, в то же время как кошки чаще предпочитают самостоятельность. Они могут быть менее дружелюбны даже к своим сородичам.

Кроме того, у собак и кошек различные системы сигналов и коммуникации. Для кошки махание хвостом собаки может восприниматься как угроза, а не проявление дружелюбия. Однако возможностей для понимания и принятия друг друга у кошек и собак достаточно, если они воспитывались вместе с самого детства, пишет Ferra.