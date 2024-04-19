Марки подсолнечного масла, которое можно брать - записывайте: Роскачество провело исследование

Специалисты Роскачества проверили 21 образец подсолнечного масла от российских производителей по 44 критериям качества и безопасности. 19 марок соответствуют стандартам, а некоторые даже их превзошли, что дает им право на российский Знак качества.

Среди успешных марок: «Я люблю готовить», «Злато», «Ласка», «Аннинское», «Урожайное», «Щедрое лето», «Корона изобилия», «Вкусвилл», «Светлица», Spar, «Щедрый год», «Красная цена», Mr.Ricco, «Миладора», Ideal, «Благо», «Слобода», «Золотая семечка», «Олейна».

Однако масло марки «Затея» попало в антирейтинг из-за высокого содержания глицидола, что после 1 января 2025 года будет нарушением. Большинство производителей уже меняют технологию производства, чтобы снизить риск загрязнения масла глицидиловыми эфирами, пишет ngnovoros.ru.