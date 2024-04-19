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Клещи не переносят такой запах на одежде: стоит 45 рублей - лучше любого магазинного аэрозоля

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Клещи не переносят такой запах на одежде: стоит 45 рублей - лучше любого магазинного аэрозоля
Полезно знать
Фото: @Erik_Karits / pixabay.com

С приходом весны и активизацией клещей многие ищут способы защиты от этих опасных насекомых. Эксперты рекомендуют использовать эфирное масло лаванды, считая его более эффективным и безопасным, чем магазинные аэрозоли. Клещи не переносят запах лаванды, поэтому нанесение нескольких капель на одежду перед выходом на природу поможет отпугнуть их. Это средство также приятно ароматизирует окружающую среду и способствует релаксации. 

Лавандовое масло обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами, что делает его полезным для первой помощи при укусах насекомых или небольших порезах. Однако важно предварительно проверить наличие аллергии. Несмотря на высокую эффективность масла лаванды, необходимо соблюдать другие меры предосторожности, такие как ношение закрытой одежды и осмотр тела после прогулок, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Клещи не переносят такой запах на одежде: стоит 50 руб. - лучше магазинного аэрозоля

Клещи не переносят такой запах на одежде: стоит 50 руб. - лучше магазинного аэрозоля

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