«Не берите даже по скидкам». Росконтроль рассказал какие марки кофе лучше не брать

Росконтроль провел исследование растворимого кофе, выделив рекомендуемые и избегаемые бренды, пишет ngnovoros.ru.

Среди рекомендуемых:

Monarch;

«Черная карта»;

Jardin;

«Московская кофейня на паяхъ»;

Nescafe.

Эти марки предлагают качественный и безопасный кофе с приятным вкусом. Однако, несколько образцов были обнаружены как фальсификат: