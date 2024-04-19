«Не берите даже по скидкам». Росконтроль рассказал какие марки кофе лучше не брать

Росконтроль провел исследование растворимого кофе, выделив рекомендуемые и избегаемые бренды, пишет ngnovoros.ru.
Среди рекомендуемых:
- Monarch;
- «Черная карта»;
- Jardin;
- «Московская кофейня на паяхъ»;
- Nescafe.
Эти марки предлагают качественный и безопасный кофе с приятным вкусом. Однако, несколько образцов были обнаружены как фальсификат:
- Известная марка, продающаяся в супермаркетах, содержит растительные примеси, вероятно, цикорий или злаки;
- Два других бренда также использовали растительные добавки;
- Кофе три в одном, продающийся на кассах магазинов, содержит мало кофеина и заменяет молочный жир трансжирами, что делает его нежелательным для покупки.