Не пейте эти помои: эти бренды кофе не нужно брать даже по скидкам

Эксперты Росконтроля выявили недостоверные марки растворимого кофе и рекомендуют избегать их. После тщательной проверки в лаборатории Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ, Черная карта признаны лучшими по качеству и безопасности.

Однако, Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite попали в черный список из-за наличия цикория и злаковых, что не соответствует стандартам. Список марок кофе может изменяться, поэтому важно следить за актуальной информацией и приобретать товары у надежных продавцов, чтобы избежать покупки поддельных или некачественных продуктов, пишет ngnovoros.ru.