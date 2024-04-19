Запомните эту фишку: что делать, чтобы мошенники не смогли взять на вас кредит

Как избежать обнаружения займов, о которых вы не знали? Следуйте этим советам:
- Будьте внимательны при предоставлении личных данных на веб-ресурсах.
- Не разглашайте данные паспорта без необходимости, особенно на ненадежных сайтах с подозрительно низкими ценами.
- При потере документов немедленно сообщите об этом в паспортный стол или полицию. Это поможет избежать возможного их незаконного использования.
- Не отвечайте на подозрительные звонки или сообщения от незнакомых лиц, которые могут пытаться получить ваши личные данные.
- Регулярно проверяйте свою кредитную историю через «Госуслуги» или другие доступные способы. Это поможет выявить возможные займы, которые были взяты без вашего ведома.
- Подключите оповещения о кредитах в вашем банке или у бюро кредитных историй. Это позволит вам моментально узнать о любых попытках взятия кредита на ваше имя.
Если вы обнаружите мошеннический кредит на ваше имя, обратитесь в правоохранительные органы и получите копии соответствующих документов для дальнейших действий, включая обращение в суд, пишет ngnovoros.ru.