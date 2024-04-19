Запомните эту фишку: что делать, чтобы мошенники не смогли взять на вас кредит

Как избежать обнаружения займов, о которых вы не знали? Следуйте этим советам:

Будьте внимательны при предоставлении личных данных на веб-ресурсах.

Не разглашайте данные паспорта без необходимости, особенно на ненадежных сайтах с подозрительно низкими ценами.

При потере документов немедленно сообщите об этом в паспортный стол или полицию. Это поможет избежать возможного их незаконного использования.

Не отвечайте на подозрительные звонки или сообщения от незнакомых лиц, которые могут пытаться получить ваши личные данные.

Регулярно проверяйте свою кредитную историю через «Госуслуги» или другие доступные способы. Это поможет выявить возможные займы, которые были взяты без вашего ведома.

Подключите оповещения о кредитах в вашем банке или у бюро кредитных историй. Это позволит вам моментально узнать о любых попытках взятия кредита на ваше имя.

Если вы обнаружите мошеннический кредит на ваше имя, обратитесь в правоохранительные органы и получите копии соответствующих документов для дальнейших действий, включая обращение в суд, пишет ngnovoros.ru.