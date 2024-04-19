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Батюшка Алексий назвал пять вещей, которые ни вкоем случае нельзя делать в храме

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Батюшка Алексий назвал пять вещей, которые ни вкоем случае нельзя делать в храме
Полезно знать
Фото: @freepik / freepik.com

Что не рекомендуется делать в храме

Батюшка Алексий поделился, что в церкви, хотя и нет жестких правил, не нужно мешать другим прихожанам. Не следует разговаривать громко, смеяться, чтобы не нарушать общение верующих с Богом. Также не приветствуется шум, беготня, включая детей. 

При посещении церкви нужно обязательно быть прилично одетым, а женщинам рекомендуется дополнительно прикрывать голову платком, не подходить к алтарю без благословения священника. Также следует избегать фотографирования внутри храма, особенно с использованием вспышки для того, чтобы не повредить иконы.

Информационное агентство «Informing»

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