Батюшка Алексий назвал пять вещей, которые ни вкоем случае нельзя делать в храме

Что не рекомендуется делать в храме

Батюшка Алексий поделился, что в церкви, хотя и нет жестких правил, не нужно мешать другим прихожанам. Не следует разговаривать громко, смеяться, чтобы не нарушать общение верующих с Богом. Также не приветствуется шум, беготня, включая детей.

При посещении церкви нужно обязательно быть прилично одетым, а женщинам рекомендуется дополнительно прикрывать голову платком, не подходить к алтарю без благословения священника. Также следует избегать фотографирования внутри храма, особенно с использованием вспышки для того, чтобы не повредить иконы.