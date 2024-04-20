Чтобы гости не застали врасплох, насыпаю в унитаз горсть соли и ни о чём не переживаю

Этот совет пригодится вам каждый день и поможет сохранить вашу репутацию в неожиданных ситуациях, когда нужно быстро прибраться в доме перед приходом гостей. Если вдруг вам звонят родственники или друзья, а у вас нет времени на уборку, справится с неприятными запахами в туалете поможет небольшая хитрость с солью.

Соль отлично поглощает запахи и уничтожает микробы, вызывающие неприятные запахи. Просто посыпьте немного соли в унитаз, оставьте на несколько минут, затем прополощите ёршиком и сливом воды один или два раза. Соль не скрывает запах, как освежители воздуха, а действительно устраняет его, пишет ngnovoros.ru.