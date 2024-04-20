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Рыба, которую вообще нельзя подавать к столу: мы едим еще и детям даем - в ней живут паразиты

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Рыба, которую вообще нельзя подавать к столу: мы едим еще и детям даем - в ней живут паразиты
Полезно знать
Фото: @pvproductions / freepik.com

Рыба - важный источник белка и питательных веществ, но может содержать вредных паразитов, таких как дифиллоботриоз и описторхоз. Эти паразиты могут вызвать различные заболевания, включая желудочно-кишечные инфекции и поражение печени. 

Как избежать заражения паразитами

Готовьте рыбу правильно, обжаривая, варя или запекая до 63°C, чтобы избежать заражения. Некоторые виды рыб, такие как карповые и морская рыба, более подвержены заражению. Перед употреблением рыбы проверяйте ее на наличие паразитов. Избегайте употребления рыбы, такой как дикий морской окунь, кафельник, аквариумная рыба, лосось и форель, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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