Синоптики удивили прогнозом погоды на Пасху и майские праздники в 2024 году: в прошлом году было лучше

Синоптики прогнозируют прохладную погоду на Пасху и в майские праздники 2024 года. В мае ожидается небольшое понижение температуры по сравнению с прошлым годом из-за сейсмической активности в Японском море. На майские праздники прогнозируется ясная погода с температурой от +14 до +18 градусов.

На Пасху, которая приходится на 5 мая, ожидается также прохладно, с максимальной температурой до +14 градусов и возможными осадками. Однако на 9 мая, День Победы, прогнозируется теплое и солнечное погодное состояние, сообщает ngnovoros.ru.