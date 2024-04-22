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Клещи и близко не подберутся: средство за 45 рублей защитит лучше магазинного аэрозоля

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Клещи и близко не подберутся: средство за 45 рублей защитит лучше магазинного аэрозоля
Полезно знать
Фото: @freepik / freepik.com

Эфирные масла, такие как эвкалипт, гвоздика, герань, лаванда, мята и чайное дерево, доказали свою эффективность в борьбе с клещами за счет своего аромата, который отталкивает этих насекомых. Они доступны в аптеках и магазинах по цене около 45 рублей. Специалисты советуют добавить эфирное масло в специальную основу, такую как спирт, уксус или глицерин, чтобы усилить его действие.

Какой раствор можно приготовить для обработки домашних животных

Важно помнить, что эти средства безопасны для человеческой кожи, но не следует использовать их на коже или шерсти домашних животных, так как некоторые масла могут нанести им вред. Для обработки домашних животных можно приготовить раствор на основе водки и ванилина, оставив его настаиваться в течение 5-7 дней. Создать этот «народный» репеллент легко: смешайте грамм ванилина и полстакана водки и налейте в бутылочку с распылителем, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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