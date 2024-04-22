На Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет» заблокировали миллионы товаров

С начала 2024 года на онлайн-платформах было заблокировано более двух миллионов товаров, как сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Эти товары были признаны контрафактными, и борьба с подделками осуществляется в рамках программы по улучшению взаимодействия маркетплейсов с правообладателями и продавцами.

ФАС также отметила, что мошенники, торгующие контрафактными товарами, чаще всего сосредотачиваются на определенных категориях товаров. К числу наиболее подделываемых товаров относятся электроника, светотехника и строительные инструменты. Кроме того, среди контрафактной продукции часто встречаются косметика и спортивная одежда.

Может нанести ущерб репутации брендов

Эти усилия направлены на предотвращение продажи поддельной продукции и защиту интересов потребителей, так как потребление контрафактных товаров может не только причинить ущерб покупателям, но и нанести ущерб репутации брендов и производителей, пишет ngnovoros.ru.