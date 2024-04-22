«С 23 апреля начнется нечто невообразимое, чего не было более 100 лет». Синоптики рассказали, к чему готовиться

В ближайшем будущем европейскую часть России ожидает новая волна тепла, которая будет даже сильнее, чем в начале апреля. Прогнозируется, что в некоторых регионах будут побиты температурные рекорды. Особенно кардинальная ситуация ожидается в Санкт-Петербурге.

Ожидается небывалое тепло

В начале апреля город пережил снегопады, но теперь весь снег растаял, и температура начала расти. Согласно прогнозам метеорологов, в среду ожидается небывалое тепло — до 25 градусов. Это будет самый теплый апрельский день после 1945 года и температурный рекорд за последние сто лет.

Подобное тепло ожидается также в центральных регионах, включая Москву, и на юге страны. Однако во второй половине недели ожидается похолодание, и температура вернется к нормальным для этого времени года значениям, даже немного ниже, пишет ngnovoros.ru.