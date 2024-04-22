Грязь и жир с плиты отойдёт моментально: нанесите это простое средство на 10 минут

Этот простой домашний очиститель, представленный автором Дзена «Советы для дома», может стать вашим незаменимым помощником в быту, эффективно устраняя различные загрязнения.

Для его приготовления вам понадобится:

миска;

100 мл средства для мытья посуды;

100 мл тёплой воды;

две столовые ложки соли;

столовая ложка соды.

Смешайте все ингредиенты в миске до получения однородной смеси и перелейте её в чистую бутылку с дозатором. Этот раствор прекрасно подходит для очистки поверхностей холодильника, плиты и кухонных шкафов от жира и других загрязнений. Просто смочите влажную губку этим средством и протрите поверхности.

Для более тщательной очистки плиты оставьте раствор на 15 минут перед протиркой. После уборки протрите поверхности сухой чистой тканью.