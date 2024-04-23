Белоснежность гарантирована: осветляем межплиточные швы в ванной за пять минут

Межплиточные швы обычно быстро теряют свой первоначальный цвет из-за скапливания грязи и пыли в ванных комнатах с повышенной влажностью. Регулярная очистка швов, хотя бы раз в месяц, важна для предотвращения накопления стойких загрязнений.

Какой раствор можно использовать

Для восстановления белизны швов можно использовать уксус и горячую воду. Раствор наносится на загрязненные участки, оставляется на 5 минут, затем тщательно протирается чистой тряпкой. Также сода с водой может быть эффективным средством. Создается консистенция «кашицы», которую наносят на швы и тщательно протирают щеткой.

Эти простые методы помогут восстановить белизну швов между плитками и избежать неопрятного внешнего вида, сообщает ngnovoros.ru.