Роструд: Длинные выходные перед майскими праздниками начинаются уже в апреле

Загляните в календарь и готовьтесь к долгожданным майским праздникам, которые начинаются уже в апреле! Согласно информации Роструда, в это воскресенье, 28 апреля, наступают первые длинные выходные. Для тех, кто работает по 5-дневной рабочей неделе, открывается чудесная возможность отдохнуть с 28 по 1 мая. Но это еще не все!

Следующая неделя обещает всего два рабочих дня - 2 и 3 мая, после которых нас ждут обычные выходные. Но не расстраивайтесь, ведь затем настанет время для новой порции отдыха: с 6 по 8 мая - это короткая рабочая неделя, а затем длинные выходные в честь Дня Победы, которые празднуют с 9 по 12 мая.

Отметим, что 8 мая - предпраздничный рабочий день, и радостно отмечайте, что он сокращен на один час пишет РГ.