Информинг » О разном » Полезно знать » Роструд: Длинные выходные перед майскими праздниками начинаются уже в апреле

Роструд: Длинные выходные перед майскими праздниками начинаются уже в апреле

Image 16+
Роструд: Длинные выходные перед майскими праздниками начинаются уже в апреле
Полезно знать
Фото: @standret / pixabay.com

Загляните в календарь и готовьтесь к долгожданным майским праздникам, которые начинаются уже в апреле! Согласно информации Роструда, в это воскресенье, 28 апреля, наступают первые длинные выходные. Для тех, кто работает по 5-дневной рабочей неделе, открывается чудесная возможность отдохнуть с 28 по 1 мая. Но это еще не все! 

Следующая неделя обещает всего два рабочих дня - 2 и 3 мая, после которых нас ждут обычные выходные. Но не расстраивайтесь, ведь затем настанет время для новой порции отдыха: с 6 по 8 мая - это короткая рабочая неделя, а затем длинные выходные в честь Дня Победы, которые празднуют с 9 по 12 мая.

Отметим, что 8 мая - предпраздничный рабочий день, и радостно отмечайте, что он сокращен на один час пишет РГ.

Информационное агентство «Informing»

Синоптики удивили прогнозом погоды на Пасху и майские праздники в 2024 году: в прошлом году было лучше

Синоптики удивили прогнозом погоды на Пасху и майские праздники в 2024 году: в прошлом году было лучше

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Роструд: Длинные выходные перед майскими праздниками начинаются уже в апреле

Сегодня, 10:53

Белоснежность гарантирована: осветляем межплиточные швы в ванной за пять минут

Сегодня, 03:58

С сегодняшнего дня: Сбербанк предупреждает всех, чьи телефоны имеют &quot;Сбербанк Онлайн&quot;

Вчера, 17:13

На Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет» заблокировали миллионы товаров

Вчера, 16:23

Грязь и жир с плиты отойдёт моментально: нанесите это простое средство на 10 минут

Вчера, 16:03

Ножи станут острее бритвы: легкий способ заточки

Вчера, 12:53

«С 23 апреля начнется нечто невообразимое, чего не было более 100 лет». Синоптики рассказали, к чему готовиться

Вчера, 11:53

Клещи и близко не подберутся: средство за 45 рублей защитит лучше магазинного аэрозоля

Вчера, 05:08

Рыба, которую вообще нельзя подавать к столу: мы едим еще и детям даем - в ней живут паразиты

20-04-2024, 17:13

Синоптики удивили прогнозом погоды на Пасху и майские праздники в 2024 году: в прошлом году было лучше

20-04-2024, 16:33

Знакомый овощ спасет кухонные полотенца: выводит даже ужасные пятна

20-04-2024, 08:33

Чтобы гости не застали врасплох, насыпаю в унитаз горсть соли и ни о чём не переживаю

20-04-2024, 02:08

Батюшка Алексий назвал пять вещей, которые ни вкоем случае нельзя делать в храме

19-04-2024, 21:13

Клещи не переносят такой запах на одежде: стоит 45 рублей - лучше любого магазинного аэрозоля

19-04-2024, 18:03

Не пейте эти помои: эти бренды кофе не нужно брать даже по скидкам

19-04-2024, 17:33

Запомните эту фишку: что делать, чтобы мошенники не смогли взять на вас кредит

19-04-2024, 15:53

«Не берите даже по скидкам». Росконтроль рассказал какие марки кофе лучше не брать

19-04-2024, 10:43

Марки подсолнечного масла, которое можно брать - записывайте: Роскачество провело исследование

19-04-2024, 10:03

Назовите так дочь и она будет счастлива в личной жизни: достаются идеальные мужчины

19-04-2024, 08:03

Наконец-то выяснились причины, по которым кошки боятся собак

19-04-2024, 01:13

Новости партнеров
2023
ru-RU