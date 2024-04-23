В 90-е годы припев этой песни знал почти каждый: сейчас даже название не вспомнят

Песни 90-х снова становятся популярными в РФ, и сейчас вспоминают композицию, которую исполнял Аркадий Укупник.

Композиция «Сим-Сим, откройся» (18+) была в альбоме 1994 года

Слова этой песни вызывали лишь смех, но она звучала повсюду, пишет pg11.ru. Это композиция «Сим-Сим, откройся» (18+), которая была в альбоме 1994 года. Для многих она так и осталась ярким воспоминанием из прошлого.

В песне рассказывается о необычной семейной ситуации, когда главный герой уже месяц как находится в законном браке, но сталкивается с отказом своей молодой жены исполнять супружеские обязанности. И он фразой, которая напоминает заклинание из сказки об Али-Бабе, просит ее доверится ему.

Сюжет комический и слегка абсурдный, легкая мелодия сделали песню запоминающейся. Как отмечали критики, эта песня является прекрасным примером уникального подхода к созданию музыки, которая остается в памяти на долгие годы.