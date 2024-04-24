Информинг » О разном » Полезно знать » Бросайте трубку сразу: важное предупреждение для всех пользователей “Сбербанк Онлайн”

Бросайте трубку сразу: важное предупреждение для всех пользователей «Сбербанк Онлайн»

Image 16+
Бросайте трубку сразу: важное предупреждение для всех пользователей «Сбербанк Онлайн»
Полезно знать
Фото: @rawpixel.com / freepik.com

Финансовые мошенники придумали новую схему обмана, используя функцию трансляции экрана в мессенджерах для видеозвонков. 

Они создают поддельные аккаунты от имени банка, затем звонят потенциальным жертвам, представляясь его сотрудниками. Мошенники спрашивают, обновляла ли жертва мобильное приложение банка, и если ответ отрицательный, утверждают, что специалист скоро свяжется для помощи с обновлением. Затем они звонят с другого аккаунта, утверждая, что проводят видео-идентификацию по биометрии, и просят включить режим демонстрации экрана для активации системы диагностики счета. Через трансляцию экрана мошенники получают доступ к реквизитам карт, балансам счетов и кодам из SMS-сообщений от банка.

Как защититься от финансовых мошенников

Чтобы защитить себя от этой схемы мошенничества, не отвечайте на звонки или сообщения от незнакомых аккаунтов. Сотрудники банков не инициируют контакт через мессенджеры. Не включайте функцию демонстрации экрана в разговорах с незнакомцами, чтобы не дать им доступ к вашим данным. Будьте осторожны при обновлении приложений. Загружайте обновления из официальных источников, а не по ссылкам из сообщений.

Информационное агентство «Informing»

«С 23 апреля начнется нечто невообразимое, чего не было более 100 лет». Синоптики рассказали, к чему готовиться

«С 23 апреля начнется нечто невообразимое, чего не было более 100 лет». Синоптики рассказали, к чему готовиться

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Бросайте трубку сразу: важное предупреждение для всех пользователей “Сбербанк Онлайн”

Сегодня, 08:38

В 90-е годы припев этой песни знал почти каждый: сейчас даже название не вспомнят

Вчера, 16:38

Роструд: Длинные выходные перед майскими праздниками начинаются уже в апреле

Вчера, 10:53

Белоснежность гарантирована: осветляем межплиточные швы в ванной за пять минут

Вчера, 03:58

С сегодняшнего дня: Сбербанк предупреждает всех, чьи телефоны имеют &quot;Сбербанк Онлайн&quot;

22-04-2024, 17:13

На Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет» заблокировали миллионы товаров

22-04-2024, 16:23

Грязь и жир с плиты отойдёт моментально: нанесите это простое средство на 10 минут

22-04-2024, 16:03

Ножи станут острее бритвы: легкий способ заточки

22-04-2024, 12:53

«С 23 апреля начнется нечто невообразимое, чего не было более 100 лет». Синоптики рассказали, к чему готовиться

22-04-2024, 11:53

Клещи и близко не подберутся: средство за 45 рублей защитит лучше магазинного аэрозоля

22-04-2024, 05:08

Рыба, которую вообще нельзя подавать к столу: мы едим еще и детям даем - в ней живут паразиты

20-04-2024, 17:13

Синоптики удивили прогнозом погоды на Пасху и майские праздники в 2024 году: в прошлом году было лучше

20-04-2024, 16:33

Знакомый овощ спасет кухонные полотенца: выводит даже ужасные пятна

20-04-2024, 08:33

Чтобы гости не застали врасплох, насыпаю в унитаз горсть соли и ни о чём не переживаю

20-04-2024, 02:08

Батюшка Алексий назвал пять вещей, которые ни вкоем случае нельзя делать в храме

19-04-2024, 21:13

Клещи не переносят такой запах на одежде: стоит 45 рублей - лучше любого магазинного аэрозоля

19-04-2024, 18:03

Не пейте эти помои: эти бренды кофе не нужно брать даже по скидкам

19-04-2024, 17:33

Запомните эту фишку: что делать, чтобы мошенники не смогли взять на вас кредит

19-04-2024, 15:53

«Не берите даже по скидкам». Росконтроль рассказал какие марки кофе лучше не брать

19-04-2024, 10:43

Марки подсолнечного масла, которое можно брать - записывайте: Роскачество провело исследование

19-04-2024, 10:03

Новости партнеров
2023
ru-RU