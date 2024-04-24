Бросайте трубку сразу: важное предупреждение для всех пользователей “Сбербанк Онлайн”

Финансовые мошенники придумали новую схему обмана, используя функцию трансляции экрана в мессенджерах для видеозвонков.

Они создают поддельные аккаунты от имени банка, затем звонят потенциальным жертвам, представляясь его сотрудниками. Мошенники спрашивают, обновляла ли жертва мобильное приложение банка, и если ответ отрицательный, утверждают, что специалист скоро свяжется для помощи с обновлением. Затем они звонят с другого аккаунта, утверждая, что проводят видео-идентификацию по биометрии, и просят включить режим демонстрации экрана для активации системы диагностики счета. Через трансляцию экрана мошенники получают доступ к реквизитам карт, балансам счетов и кодам из SMS-сообщений от банка.

Как защититься от финансовых мошенников

Чтобы защитить себя от этой схемы мошенничества, не отвечайте на звонки или сообщения от незнакомых аккаунтов. Сотрудники банков не инициируют контакт через мессенджеры. Не включайте функцию демонстрации экрана в разговорах с незнакомцами, чтобы не дать им доступ к вашим данным. Будьте осторожны при обновлении приложений. Загружайте обновления из официальных источников, а не по ссылкам из сообщений.