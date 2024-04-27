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Как выжить в майские праздники: три правила того, как пить и не умереть наутро

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Как выжить в майские праздники: три правила того, как пить и не умереть наутро
Полезно знать
Фото: @Mitrey / pixabay.com

Для многих майские праздники - прекрасное время, чтобы встретиться с друзьями, насладиться шашлыками и провести время весело. Учитывая, что выходные протянутся на четыре дня, застолье может затянуться. Но как защитить себя от похмелья и что делать, если утром кара за выпитое все же настигла?

Механизм похмелья до конца не изучен, но многое зависит от факторов, таких как возраст, пол, количество выпитого алкоголя и пищи, физическая активность и эмоциональное состояние. Гены также играют роль, некоторые люди более подвержены похмелью, особенно представители азиатской расы.

Лучшие способы борьбы с похмельем

Существуют народные методы, но они не всегда эффективны. Вместо них эксперты рекомендуют три простых правила: употреблять больше воды перед и во время застолья, употреблять пищу, которая замедляет усвоение алкоголя, и избегать газированных напитков. Если похмелье все же настигло, лучшие способы борьбы - это здоровый сон, свежий воздух и употребление горячего супа и воды. 

Хотя шипучие таблетки могут помочь, они могут раздражать желудок, пишет 74.ru.

Информационное агентство «Informing»

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