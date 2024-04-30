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СМИ: Ядерного взрыва не было

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СМИ: Ядерного взрыва не было
Полезно знать
Фото: @ELG21 / pixabay.com

Взрыв на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошел во время испытаний системы безопасности, при этом были отключены почти все аварийные системы станции, что и стало ключевым фактором трагедии. Эксперимент привел к частичному обрушению здания энергоблока и последующему возгоранию в различных помещениях, на крыше, вызывая выброс радиоактивных веществ, таких как изотопы плутония, урана, йода-131, цезия-134, цезия-137, стронция-90 из опасной зоны.

Проще говоря, как пишет РИА Кабардино-Балкария, произошел так называемый «грязный» взрыв — это механический выброс горящего топлива и радиоактивного мусора в атмосферу.

Информационное агентство «Informing»

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