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Как не нарваться на штраф ГИБДД, перевозя вещи на дачу

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Как не нарваться на штраф ГИБДД, перевозя вещи на дачу
Полезно знать
Фото: freepik.com

При перевозке вещей на дачу необходимо соблюдать правила дорожного движения и учитывать следующие моменты:

  • Габариты груза. Груз не должен превышать установленные нормы, включая ширину (до 2,55 метров) и высоту (до 4 метров). Если груз крупногабаритный, для его транспортировки может потребоваться специальное разрешение.
  • Закрепление груза. Груз должен быть надежно закреплен, чтобы избежать его падения во время движения, не ограничивать обзор водителю и не мешать ему управлять автомобилем.
  • Опознавательные знаки. Крупногабаритный груз необходимо обозначать соответствующими опознавательными знаками, чтобы предупредить других участников дорожного движения.

Штрафы за нарушения 

Нарушение правил перевозки грузов может повлечь за собой штраф в размере 500 рублей. Загораживание регистрационного знака машины может повлечь штраф до 5000 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев, пишет progorod33.ru.

Информационное агентство «Informing»

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