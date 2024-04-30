Как не нарваться на штраф ГИБДД, перевозя вещи на дачу

При перевозке вещей на дачу необходимо соблюдать правила дорожного движения и учитывать следующие моменты:

Габариты груза. Груз не должен превышать установленные нормы, включая ширину (до 2,55 метров) и высоту (до 4 метров). Если груз крупногабаритный, для его транспортировки может потребоваться специальное разрешение.

Закрепление груза. Груз должен быть надежно закреплен, чтобы избежать его падения во время движения, не ограничивать обзор водителю и не мешать ему управлять автомобилем.

Опознавательные знаки. Крупногабаритный груз необходимо обозначать соответствующими опознавательными знаками, чтобы предупредить других участников дорожного движения.

Штрафы за нарушения

Нарушение правил перевозки грузов может повлечь за собой штраф в размере 500 рублей. Загораживание регистрационного знака машины может повлечь штраф до 5000 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев, пишет progorod33.ru.