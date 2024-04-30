Как не нарваться на штраф ГИБДД, перевозя вещи на дачу

При перевозке вещей на дачу необходимо соблюдать правила дорожного движения и учитывать следующие моменты:
- Габариты груза. Груз не должен превышать установленные нормы, включая ширину (до 2,55 метров) и высоту (до 4 метров). Если груз крупногабаритный, для его транспортировки может потребоваться специальное разрешение.
- Закрепление груза. Груз должен быть надежно закреплен, чтобы избежать его падения во время движения, не ограничивать обзор водителю и не мешать ему управлять автомобилем.
- Опознавательные знаки. Крупногабаритный груз необходимо обозначать соответствующими опознавательными знаками, чтобы предупредить других участников дорожного движения.
Штрафы за нарушения
Нарушение правил перевозки грузов может повлечь за собой штраф в размере 500 рублей. Загораживание регистрационного знака машины может повлечь штраф до 5000 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев, пишет progorod33.ru.