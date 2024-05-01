Сейчас стыдно включать эти 2 песни, а раньше это были суперхиты 90-х

В 90-е годы российская эстрада переживала расцвет со множеством артистов, чьи песни становились моментальными хитами, однако, как известно, далеко не все из них удержались в памяти граждан на протяжении десятилетий. Две такие песни - «Малолетка дура-дурой» от «Ахи-вздохи» и «Какао» от «Унесенные ветром», выделяются как примеры музыкального феномена того времени, который вызывает в наши дни скорее улыбку и ностальгию, чем серьезное восприятие.

В свое время треки покорили аудиторию, теперь же они ассоциируются скорее с курьезами прошлого. Это напоминает о том, как менялись музыкальные предпочтения людей с течением времени, пишет SevastopolMedia.ru.