Российских водителей предупредили о неожиданной опасности на заправках: «Никогда не делайте этого!»

Эксперты предупреждают, что заправка автомобиля с работающим двигателем может привести к возгоранию. Несмотря на запрет, некоторые водители это игнорируют, что может вызвать искру, попавшую в пары бензина, выходящие из бака.

Глушитель, в который попадает недогоревший бензин, часто является источником искрения. Кроме того, неисправный каталитический нейтрализатор также может вызвать искрение. В случае пожара на заправке, подтверждение страхового случая будет затруднено из-за грубого нарушения правил безопасности.

Работающий автомобиль легче угнать в момент, когда водитель оплачивает топливо, пишет progorod33.ru.