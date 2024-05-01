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Российских водителей предупредили о неожиданной опасности на заправках: «Никогда не делайте этого!»

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Российских водителей предупредили о неожиданной опасности на заправках: «Никогда не делайте этого!»
Полезно знать
Фото: @Engin_Akyurt / pixabay.com

Эксперты предупреждают, что заправка автомобиля с работающим двигателем может привести к возгоранию. Несмотря на запрет, некоторые водители это игнорируют, что может вызвать искру, попавшую в пары бензина, выходящие из бака. 

Глушитель, в который попадает недогоревший бензин, часто является источником искрения. Кроме того, неисправный каталитический нейтрализатор также может вызвать искрение. В случае пожара на заправке, подтверждение страхового случая будет затруднено из-за грубого нарушения правил безопасности. 

Работающий автомобиль легче угнать в момент, когда водитель оплачивает топливо, пишет progorod33.ru.

Информационное агентство «Informing»

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