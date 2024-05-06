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Эта популярная вещь в кармане укажет на низкий интеллект человека

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Эта популярная вещь в кармане укажет на низкий интеллект человека
Полезно знать
Фото: @freepik / freepik.com

В современном мире каждая деталь может рассказать о человеке гораздо больше, даже носимые аксессуары могут стать индикатором интеллекта. 

Большое количество брелоков и сувениров на ключах может коррелировать с низкими показателями IQ

Исследование, проведенное психологами, обнаружило, что большое количество брелоков и сувениров на ключах может коррелировать с низкими показателями IQ. Это связано с некоторыми особенностями личности, такими как склонность к сентиментальности, ностальгии, что может препятствовать разумному мышлению и планированию. Брелоки могут создавать неудобства в повседневной жизни, включая трудности с быстрым нахождением нужного ключа, а также добавляют вес, который нужно с собой носить. Это влияет на качество жизни, уверены эксперты.

Информационное агентство «Informing»

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