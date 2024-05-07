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SCI AM: ученые доказали, что мысли человека влияют на его здоровье

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SCI AM: ученые доказали, что мысли человека влияют на его здоровье
Полезно знать
Фото: @gpointstudio/ freepik.com

Исследования подтверждают, что ожидания и мысли человека оказывают значительное влияние на его здоровье и процесс выздоровления после травмы. Недавний эксперимент показал, что восприятие времени может существенно влиять на скорость заживления ран.

Уже в 1979 году гипотеза о взаимосвязи разума и тела была проверена на практике: пожилые мужчины, жившие в условиях, напоминающих их молодость, испытывали улучшение зрения, слуха, памяти и силы без медицинского вмешательства. Другие исследования подтвердили, что ожидания могут повлиять на самочувствие: мысли о простуде могут увеличить вероятность ее появления, а представления о преимуществах упражнений могут повысить их эффективность.

В недавнем исследовании с участием 33 человек было выяснено, что представление о прошедшем времени влияет на скорость заживления ран. Это подчеркивает важность психологического состояния для успешного процесса выздоровления.

Информационное агентство «Informing»

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