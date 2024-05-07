Аналитики Deadline опубликовали самые провальные фильмы Голливуда в 2023 году

В 2023 году аналитики назвали самые провальные фильмы Голливуда. При этом отмечается, что корпорация Disney оказалась лидером по числу убыточных проектов. Наиболее убыточным кинофильмом стал «Капитан Марвел 2», принеся убытки в размере 237 млн долларов.

За этим следует блокбастер Warner Bros. «Флэш». Он принес убытки на сумму 155 млн долларов. Другие фильмы Disney также оказались в списке провалов. Речь идет о ленте «Индиана Джонс и колесо судьбы» с убытком 143 млн долларов, картине «Заветное желание» - 131 млн долларов, фильме «Особняк с привидениями» - 117 млн долларов.

Отмечается также, что антирейтинг не учитывает кинопроекты, выпущенные на стриминговых платформах, поскольку их окупаемость рассчитывается совершенно иначе.