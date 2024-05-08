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Остаются считанные часы: магнитная буря ударит по Земле 8 мая

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Остаются считанные часы: магнитная буря ударит по Земле 8 мая
Полезно знать
Фото: freepik.com

Солнечная активность остается сегодня высокой, с ожиданием новых вспышек высшего класса. В ближайшие дни Земля будет под влиянием облаков солнечной плазмы. Однако ученые пересматривают прогнозы. Они предполагают существенное снижение геомагнитных последствий. 

На Солнце произошел цикл крупных вспышек, включая вспышку уровня Х4.5, самую крупнейшую за последние десятилетия. Хотя последствия этого события на Землю пока не определены. 

Всего, как пишет МК, за последние сутки на Солнце произошло 16 вспышек, в основном все они М-класса. Тем не менее, магнитосфера Земли пока не сильно затронута, ожидается незначительная геомагнитных возмущений.

Информационное агентство «Informing»

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