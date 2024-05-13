Всех, кто использует WhatsApp, предупредили о серьезных переменах

WhatsApp внес значительные изменения в дизайн мессенджера для Android и iOS. Отказ от знакового зеленого цвета в пользу светлой и темной темы является ключевым шагом.

Несмотря на это, некоторые элементы, включая значки уведомлений или кнопки настроек, остаются зелеными, сохраняя при этом узнаваемость бренда. Для Android-версии важным изменением стало перемещение навигационной панели вниз экрана, это улучшает удобство использования, особенно для пользователей смартфонов с большими экранами.

Теперь чаты, настройки, звонки легко доступны без лишних усилий, поскольку основные элементы управления находятся ближе к пальцам пользователя, пишет vRubcovske.ru.