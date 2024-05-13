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Ученые придумали технологию, как приготовить холодный кофе за 3 минуты

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Ученые придумали технологию, как приготовить холодный кофе за 3 минуты
Полезно знать
Автор фото: Кагаев Дмитрий

Ученые разработали новую технологию для приготовления холодного кофе за 3 минуты, в отличие от традиционного метода, занимающего 12-24 часа. Используется ультразвук, обеспечивающий быструю экстракцию аромата и вкуса.

Новый холодный кофе отличается своей мягкостью, низкой кислотностью, отсутствием горечи по сравнению с традиционным напитком. Эта технология представляет интерес для ресторанов, так как она не требует огромного оборудования либо специальных холодильных установок.

В будущем планируется исследовать, как новый метод влияет на вкусы различных сортов кофе, что может привести к дальнейшему развитию в кофейной индустрии.

Информационное агентство «Informing»

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