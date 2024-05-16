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Перечислены вещи, которые ни в коем случае нельзя класть в стиральную машину

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Перечислены вещи, которые ни в коем случае нельзя класть в стиральную машину
Полезно знать
Фото: freepik.com

Ни для кого не секрет, что далеко не все вещи подходят для стирки в стиральной машине. Перечислены вещи, которые ни в коем случае нельзя класть в стиральную машину. Так, деликатные ткани, обувь, пуховики с наполнителем, кожаные изделия, одежда с декоративными элементами, плюшевые игрушки требуют бережного отношения и часто лучше стирать вручную либо же обращаться к специалистам.

Дело в том, что стирка в стиральной машине может привести к деформации, потере цвета, утрате формы, повреждению материалов. Такие вещи нуждаются в особом уходе для того, чтобы сохранить форму и внешний вид на долгие годы.

Информационное агентство «Informing»

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