Ни для кого не секрет, что далеко не все вещи подходят для стирки в стиральной машине. Перечислены вещи, которые ни в коем случае нельзя класть в стиральную машину. Так, деликатные ткани, обувь, пуховики с наполнителем, кожаные изделия, одежда с декоративными элементами, плюшевые игрушки требуют бережного отношения и часто лучше стирать вручную либо же обращаться к специалистам.

Дело в том, что стирка в стиральной машине может привести к деформации, потере цвета, утрате формы, повреждению материалов. Такие вещи нуждаются в особом уходе для того, чтобы сохранить форму и внешний вид на долгие годы.