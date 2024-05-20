Стилисты показали 4 приема, как легко заблокировать седину — подойдет для женщин 45+

Седина ассоциируется со старением, хотя причины изменения пигментации волос могут быть разными, включая состояние здоровья и генетику. Есть несколько способов, которые помогут замедлить появление седины. Нужно избавится от вредных привычек, таких как курение или чрезмерное употребление алкоголя. Они способствуют преждевременному старению и ухудшают состояние волос, делая их тусклыми. Также желательно употреблять продукты, богатые витаминами и микроэлементами, необходимыми для производства меланина — пигмента, отвечающего за цвет волос.

Витамины B, A, С, а также аминокислоты играют важную роль в этом процессе. Стоит минимизировать стресс, который может способствовать появлению седины, снижая производство пигмента. Напоследок, подойдут натуральные маски для волос из касторового масла, яиц, стручкового перца и витаминов группы B. Эти маски стимулируют микроциркуляцию и восстанавливают цвет волос.