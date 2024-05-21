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ZME Science: ученые предупреждают о малоизвестной опасности магнитных бурь

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ZME Science: ученые предупреждают о малоизвестной опасности магнитных бурь
Полезно знать
Фото: freepik.com

Магнитная буря, начавшаяся 10 мая 2024 года, вызвала яркие северные сияния, видимые даже на юге Мексики. Однако она также доставила проблемы фермерам, чьи GPS-тракторы оказались бесполезными в разгар посевного сезона. 

Геомагнитные бури возникают из-за корональных выбросов массы с Солнца, содержащих заряженные частицы. Они взаимодействуют с магнитным полем Земли, искажают его, вызывают северные сияния или другие природные явления. Майская буря нарушила GPS-связь настолько, что требующие высокой точности тракторы перестали работать. 

Могут привести к серьезным последствиям

Это вызывает опасения, ведь, по словам ученых, более сильные бури могут привести к серьезным последствиям для электроснабжения и Интернета. Сегодня буря подобной интенсивности может повредить многие современные электрические системы, что приведет к значительным денежным потерям и угрозе для жизни людей. Примером служит буря в 1989 году в Квебеке, оставившая 5 миллионов человек без электричества на 9 часов.

Информационное агентство «Informing»

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