ZME Science: ученые предупреждают о малоизвестной опасности магнитных бурь

Магнитная буря, начавшаяся 10 мая 2024 года, вызвала яркие северные сияния, видимые даже на юге Мексики. Однако она также доставила проблемы фермерам, чьи GPS-тракторы оказались бесполезными в разгар посевного сезона.

Геомагнитные бури возникают из-за корональных выбросов массы с Солнца, содержащих заряженные частицы. Они взаимодействуют с магнитным полем Земли, искажают его, вызывают северные сияния или другие природные явления. Майская буря нарушила GPS-связь настолько, что требующие высокой точности тракторы перестали работать.

Могут привести к серьезным последствиям

Это вызывает опасения, ведь, по словам ученых, более сильные бури могут привести к серьезным последствиям для электроснабжения и Интернета. Сегодня буря подобной интенсивности может повредить многие современные электрические системы, что приведет к значительным денежным потерям и угрозе для жизни людей. Примером служит буря в 1989 году в Квебеке, оставившая 5 миллионов человек без электричества на 9 часов.