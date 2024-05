Названо наилучшее упражнение для образования кубиков на прессе

Издание Eat This, Not That обратилось к сертифицированному личному тренеру, чтобы узнать о самом эффективном упражнении для укрепления пресса. Эксперт назвал выкатывание колеса для пресса лучшим упражнением для развития силы и устойчивости, которое активно вовлекает все мышцы корпуса.

Выкатывание колеса создает значительное напряжение в мышцах, улучшает их стабилизацию. Поддержание стабильности особенно сложно, когда нагрузка распределяется дальше от средней линии тела. Упражнение помогает тренировать способность избегать нестабильности, а это, в свой черед, улучшает общую физическую подготовку.

Амплитуду движения надо увеличивать

Со временем можно катиться все дальше, приближаясь к земле, что повышает силу и выносливость. Для выполнения выкатывания колеса понадобится специальное колесо. Начинать нужно с колен, держа колесо перед собой. Необходимо медленно катиться вперед, напрягая мышцы пресса и удерживая при этом спину ровной. Достигнув максимального напряжения, вернутся в исходное положение, но плавно. По мере укрепления мышц амплитуду движения надо увеличивать.