Учёные назвали цвета, которые привлекают комаров

С приходом в страну тёплых дней комары становятся особенно активными. Их численность постепенно увеличивается. В борьбе с этими насекомыми используют часто различные репелленты, однако ученые Вашингтонского университета предлагают более простой метод.

Как сообщает «КП» со ссылкой на научный журнал Nature Communications, исследования показали, что комары предпочитают цвета с более длинными волнами. В частности, привлекают их красный, черный, циановый, оранжевый. Поэтому рекомендуется избегать ношения одежды указанных оттенков.

Наоборот, зеленый, голубой, фиолетовый, белый не интересуют комаров. Следовательно, выбирая одежду таких цветов, можно значительно снизить вероятность укусов.