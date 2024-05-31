Врач объяснила, кому смертельно опасны одеяла с подогревом

Электропростыни и электроодеяла, несмотря на то, что изготовлены из натуральных тканей, могут представлять опасность для людей с заболеваниями сердца, онкологическими недугами, диабетом, гипертонией, а также для тех, кто страдает парезом, параличом, имеет другие нарушения чувствительности.

Изделия обладают тонкими электрическими нагревателями, которые простираются по всей поверхности и применяются для поддержания определенной температуры на протяжении длительного периода времени. Однако, поскольку в них присутствуют электроэлементы, существует немалый риск возникновения пожара, удара тока, образования электромагнитного поля, что может быть не очень безопасно для человеческого здоровья.