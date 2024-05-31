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Не оттягивайте роды — российские медики бьют тревогу

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Не оттягивайте роды — российские медики бьют тревогу
Полезно знать
Фото: @freestocks-photos / pixabay.com

На межрегиональной конференции школы Российского общества акушеров и гинекологов, которая проводится ежегодно, обсуждаются важные вопросы, связанные с детородным состоянием и здоровьем женщин. Специалисты выражают беспокойство по поводу снижения рождаемости, а также обсуждают методы поддержки семей и увеличения рождаемости. 

Поддержка многодетных семей является приоритетом для государства, однако напоминается о важности начала семьи на более ранних этапах жизни для того, чтобы избежать проблем бесплодия или необходимости применения экстракорпорального оплодотворения. 

Директор НИИ материнства и детства отмечает запуск новой программы, которая предоставляет бесплатную помощь перед планированием беременности и обследование как мужчин, так и женщин по фонду ОМС.

Информационное агентство «Informing»

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