Эксперты предупреждают: Сильная магнитная буря обрушится га Землю 4 июня

2 июня 2024 года ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ зафиксировали третью вспышку высшего уровня на Солнце всего за сутки. После вспышки уровня X от звезды полетели облака плазмы.

Как ожидается, они достигнут орбиты Земли сегодня, то есть 4 июня, вызвав сильную магнитную бурю уровня G3. Более точное время будет известно по результатам моделирования.

По данным пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии, во время магнитной бури все метеозависимые люди могут испытывать недомогание, а также перепады настроения. Чтобы легче перенести этот период, рекомендуется избегать употребления алкоголя, крепкого чая, кофе, вредной пищи и курения сигарет.