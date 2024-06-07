Есть или не есть: доктор Белоусов закончил споры о пользе супа

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов отмечает, что стакан минеральной воды заменяет тарелку супа, особенно если нет времени на приготовление или употребление обычного обеда. Однако, эксперт подчеркивает, что минеральная вода не может полностью заменить питательные вещества, содержащиеся в супах.

Полезные виды супов

Белоусов отмечает, что первые блюда были популярны ранее, когда было меньше разнообразия продуктов, но и сегодня супы остаются полезными для организма. Он перечисляет самые полезные виды супов: костный бульон, овощной суп, мясной и грибной супы, богатые витаминами и минералами.

Хотя некоторые исследователи предлагают заменить суп минеральной водой, эксперт подчеркивает, что она может обеспечить организм важными веществами и улучшить гидратацию, но не может полностью заменить питательные свойства супа.