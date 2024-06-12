Как исчезла Юлия Запорожец и почему в Тюмени ее не искали 20 лет

По данным портала 72.ru, информация о пропаже несовершеннолетней Юлии Запорожец в Тюмени вызвала множество вопросов. В ориентировке указаны примерные годы её исчезновения (2001–2002).

Занималась проституцией

Юлия со старшим братом Николаем росли в неблагополучной семье, мать и бабушка злоупотребляли спиртным. Юлия плохо училась, заикалась, практически не посещала школу. Также ходили слухи, что она занималась проституцией. В 2002 году мать утверждала, что дочь уехала на Север.

В 2004 году пропал ее 18-летний брат и тогда выяснилось, что Юлия также исчезла еще несколько лет назад. Отсутствие детей при этом не вызвало беспокойства у педагогов и социальных служб. Одноклассники и соседи вспоминают, что Юлия и Николай имели серьёзные проблемы со здоровьем. Парень был инвалидом, а девушка имела косоглазие.

Пропала после девятого класса

Бывший одноклассник Сергей Краснояров сообщил, что о пропаже Юлии стало известно недавно, когда его вызвали в СК и попросили найти её фотографию. Юлия пропала после девятого класса, но одноклассники утверждают, что она почти не посещала школу в этот год. Родители детей уже давно умерли.